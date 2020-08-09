الإنتاج الحربي لمصراوي: مختار مختار تعافى من كورونا.. وجاهزون للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن مختار مختار، المدير الفني للفريق، تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مهدي، في تصريحات خاصة ليلا كورة صباح اليوم الأحد: "مختار مختار تماثل للشفاء تماما، وقاد الفريق في الوديتين أمام طلائع الجيش ونادي مصر".

وأضاف: "سيخضع الفريقه لمسحة طبية جديدة قبل مباراة الأهلي للاطمئنان على الجميع".

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وأكمل: "لا نعاني من أي غيابات أو إصابات خلال الفترة الحالية، ومستعدون للأهلي مع استئناف مبارياتنا في الدوري".

وأتم مدير الكرة بالإنتاج قائلا: "كان من الصعب خوض مباراة رسمية بـ12 لاعبا فقط، خاصةً أن البقية كانوا يعانون من فيروس كورونا".

وكان الإنتاج الحربي سبق أن أعلن وجود 19 إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه خلال الأيام الماضية.

ويُنتظر أن يستأنف الإنتاج الحربي مبارياته في الدوري بمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، بعد تأجيل مواجهة نادي مصر التي كان مقررا إقامتها أمس السبت.