الطريق إلى لشبونة.. 6 فرق تبحث عن "الفرحة الأولى".. والنهائي قد يشهد مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بشكل رسمي، اتضحت ملامح الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما حجز مانشستر سيتي، ليون، برشلونة وبايرن ميونيخ البطاقات الأربع الأخيرة على حساب ريال مدريد، يوفنتوس، نابولي وتشيلسي –على الترتيب).

وقبل تأجيل منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا، كان أتالانتا، باريس سان جيرمان، لايبزيج وأتليتكو مدريد قد حسموا تأهلهم إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تشهد مباريات دور الثمانية مواجهات قوية بين (1) أتالانتا وباريس سان جيرمان "12 أغسطس"، (2) لايبزيج وأتلتيكو مدريد "13 أغسطس"، (3) برشلونة وبايرن ميونخ "14 أغسطس"، (4) مانشستر سيتي وليون "15 أغسطس".

وبالنظر إلى الفرق المتأهلة إلى منافسات ربع النهائي نرصد عدة نقاط:

1- نهائي النسخة الجارية لتشامبيونزليج قد يشهد "فرحة أولى" لفريق لم يسبق له الفوز باللقب، كما أن مباراة النهائي قد تشهد "ظهور أول" لطرفي المباراة، فالفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2)، في حين أن الفائز من المباراة رقم (3) سيواجه الفائز من المباراة رقم (4).

2-أمام 6 فرق "فرصة أولى" للتواجد في مباراة النهائي التي ستقام على ملعب النور في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري وهم ( أتالانتا، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، ليون، لايبزيج وأتلتيكو مدريد).

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3-هناك ثلاثة فرق لم يسبق لها التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة وهم (باريس سان جيرمان، أتالانتا ولايبزيج).

4-هناك فريقان لم يسبق لهما التأهل إلى الدور ربع النهائي وهما أتالانتا ولايبزيج.

5-برشلونة وبايرن ميونخ هما الفريقان الوحيدان اللذين سبق لهما التتويج بالبطولة، بواقع 5 مرات لكل منهما.

6-خلال آخر 20 عامًا (2000/2019) وصل أتلتيكو مدريد إلى نهائي البطولة مرتين، كانت الأولى في نسخة 2013/2014، والثانية في نسخة 2015/2016 وخسر كلاهما لصالح ريال مدريد، بينما وصل برشلونة إلى مباراة النهائي في 4 نسخ تُوج بهم جميعًا، كانت الأولى أمام أرسنال نسخة 05/06، والثانية والثالثة أمام مانشستر يونايتد 08/09و 10/11، أما النهائي الرابع فكان أمام يوفنتوس نسخة 14/15.

وصل بايرن ميونخ إلى مباراة النهائي 4 مرات في آخر 20 عامًا، توج بلقبين أمام فالنسيا وبورسيا دورتموند (2002/2001- 12/13) وخسر مثلهما أمام إنتر ناسيونالي وتشيلسي (09/10-11/12).

7-مانشستر سيتي هو النادي الإنجليزي الوحيد في دوري أبطال أوروبا الآن بعد خروج توتنهام وليفربول وتشيلسي من دور الـ16