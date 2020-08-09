الزمالك يجهز حامد وبنشرقي وأوناجم لمواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يجهز الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بجانب لاعب الوسط الدولي طارق حامد لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ18 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وعلم يلا كورة أن كارتيرون يرغب في الاعتماد على الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في مواجهة الاتحاد، بعد انتظامهما في مران الفريق أمس السبت.

وشارك بنشرقي وأوناجم في تدريبات الزمالك بعد سلبية المسحة الخاصة بهما، لينضم بعدها الثنائي إلى معسكر برج العرب، عقب عودتهما إلى مصر قبل أربعة أيام.

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وينتظر كارتيرون حسم موقف الدفع ببنشرقي وأوناجم أمام الاتحاد السكندري من خلال المران الأخير الذي يخوضه الفريق اليوم الأحد للوقوف على مستوى الثنائي، من أجل اتخاذ القرار النهائي.

من جانبه، يسعى الجهاز الفني لتجهيز طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.

وكان طارق حامد غاب عن مباراة المصري البورسعيدي لشكواه من إصابة عضلية، وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

يذكر أن الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله محمود علاء يوم الخميس الماضي بعد استئناف بطولة الدوري المصري، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ14 للمسابقة المحلية.