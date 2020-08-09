شامل دراز يعلن تشكيل قطاع الناشئين لنادي سيراميكا كليوباترا

أعلن العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للقطاع، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، وذلك بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأكد العميد شامل دراز أن تشكيل قطاع الناشئين لنادي سيراميكا كليوباترا تم اختياره بعناية فائقة وفقا لمعايير علمية وفنية، حرصا من النادي على استمرار المواسم الناجحة للقطاع، واكتشاف المواهب الكروية وتقديمها للمنتخبات المصرية وكذلك الفريق الأول بالنادي.

وشدد دراز على أن التشكيل تم اعتماده بشكل رسمي من معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، والذي يوفر كافة سبل الدعم للارتقاء بالقطاع، بينما جاء التشكيل كالتالي:

المدير الفني للقطاع : كابتن

محمد سعيد

المدير الإداري للقطاع : كابتن أحمد إبراهيم

إداري شؤون اللاعبين : كابتن محمد صلاح

مخطط أحمال القطاع: كابتن حسام عاطف

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مصور فيديو القطاع: رمضان سعيد

فريق 2001: كابتن ماهر شكري مدير فني، وكابتن عاطف يوسف مدرب عام، كابتن علي يحيى مدرب حراس مرمى، وكابتن حسام ابراهيم اداري، وكابتن عبد الستار يحيى أخصائي تأهيل، وعادل أبو غنيمة رجل المهمات.

فريق 2003: كابتن أحمد سيكا مدير فني، وكابتن أحمد جابر مدرب عام، وكابتن محمود علي مدرب حراس المرمى، وكابتن سيد قطب إداري، وكابتن محمد أسامة أخصائي

التأهيل، وهيثم عطية رجل المهمات

فريق 2005: كابتن هيثم نصر مدير فني، كابتن مصطفى عبد الله مدرب عام، وكابتن نبيل مختار مدرب حراس المرمى، وكابتن عبد الحليم حافظ إداري، وكابتن محمد سيد عبد الحكيم أخصائي التأهيل، وعمرو حسين رجل المهمات.

فريق 2006: محمد مارادونا مدير فني، وكابتن محمد السيد ميدو مدرب عام، وكابتن محمد حنفي مدرب حراس المرمى، وكابتن محمد حواش إداري، وكابتن طارق سيد أخصائي التأهيل، وعمر محمد السيد رجل المهمات.

فريق 2007: كابتن حسين كمال مدير فني، وكابتن ايهاب عبد العاطي مدرب عام، وكابتن محمد بديع مدرب الحراس، وكابتن وليد الديب إداري، وكابتن مجدي عبد الحكيم أخصائي التأهيل، وأحمد بحراوي عامل المهمات

فريق 2009: كابتن حسام غزال مدير فني، وكابتن عمر شعبان مدرب عام، وكابتن محمود عبد الله مدرب حراس، وكابتن إبراهيم نجدي إداري.