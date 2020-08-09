محمد الحنفي يقترب من إدارة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري

اقترب الحكم محمد الحنفي من إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري.

خضع الحنفي لإجراء مسحة كورونا اليوم باتحاد الكرة بصحبة محمد الصباحي

ونادر قمر الدولة، ومن المتوقع أن يكون أحدهما.حكمًا للفيديو في المباراة.

في سياق آخر، كشف عزب حجاج، مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم

محمود ناجي، الذي كان مقررًا أن يدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

قال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادًا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.