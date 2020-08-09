يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق الاتحاد مساء اليوم الأحد على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".
تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي :
التقي الفريقان في 23 مباراة منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين، استطاع فريق الأهلي تحقيق الفوز في 10 مواجهات، بينما تمكنالعميد من الانتصار في 6 لقاءات، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات.
كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الأهلى السعودي على الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرزهما كل من عبدالفتاح عسيري و عمر السومة الأهلى، زياد الصحفى لاتحاد جدة.
تقام مباراة الاتحاد والأهلي في تمام الساعة
الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
ويدخل أهلي جدة الجولة الـ٢٤ هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٠ نقطة، جمعها من ٢٣ مباراة ؛ إذ استطاع تحقيق الفوز في ١٢ مباراة، والتعادل في ٤ مواجهات وتلقي ٧ هزائم خلال منافسات الدوري.
بينما يأتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالت عشر برصيد ٢٣ نقطة، جمعها من ٢٣ جولة؛ إذ حقق الفوز في ٦ مواجهات، بينما حسم التعادل ٥ مباريات وتلقي ١٢ هزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.