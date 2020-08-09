تعرف تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق الاتحاد مساء اليوم الأحد على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي :

التقي الفريقان في 23 مباراة منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين، استطاع فريق الأهلي تحقيق الفوز في 10 مواجهات، بينما تمكن

العميد من الانتصار في 6 لقاءات، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الأهلى السعودي على الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرزهما كل من عبدالفتاح عسيري و عمر السومة الأهلى، زياد الصحفى لاتحاد جدة.

تقام مباراة الاتحاد والأهلي في تمام الساعة

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الثامنة بتوقيت مصر.

الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويدخل أهلي جدة الجولة الـ٢٤ هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٠ نقطة، جمعها من ٢٣ مباراة ؛ إذ استطاع تحقيق الفوز في ١٢ مباراة، والتعادل في ٤ مواجهات وتلقي ٧ هزائم خلال منافسات الدوري.

بينما يأتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالت عشر برصيد ٢٣ نقطة، جمعها من ٢٣ جولة؛ إذ حقق الفوز في ٦ مواجهات، بينما حسم التعادل ٥ مباريات وتلقي ١٢ هزيمة.