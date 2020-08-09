التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

يحل فريق أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الاتحاد مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من المتوقع أن يبدأ الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفنى لأهلى جدة المباراة بالتشكيل الآتى:
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: محمد خبراني - معتز هوساوي - سعيد المولد -لوكاس ليما.
خط الوسط:دي سوزا - ساريتش - علي الأسمري.
خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - عمر السومة - عبدالفتاح عسيري.
تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الأهلي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: برونو أوفيني - منصور الحربي - سعود عبدالحميد - عمار الدحيم.
خط الوسط: عبدالإله المالكي - خالد السميري - عبدالرحمنالعبود ـ كريم الأحمدي ـ أنيس البدري.
خط الهجوم: رومارينيو.
يدخل أهلي جدة الجولة الـ٢٤ هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٠ نقطة، جمعها من ٢٣ مباراة، حيث استطاع تحقيق الفوز في ١٢ مباراة، والتعادل في ٤ مواجهات وتلقى ٧ هزائم خلال منافسات الدوري.
بينما يأتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالت عشر برصيد ٢٣ نقطة، جمعها من ٢٣ جولة، حيث حقق الفوز في ٦ مواجهات، بينما حسم التعادل ٥ مباريات، وتلقى ١٢ هزيمة.
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