موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الأحد ديربي جدة الذي يجمع بين فريق الأتحاد والأهلي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل اهلي جدة الجولة ال ٢٤ هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٠ نقطة، جمعها من ٢٣ مباراة حيث استطاع تحقيق الفوز في ١٢

مباراة، والتعادل في ٤ مواجهات وتلقي ٧ هزائم خلال منافسات الدوري .

بينما ياتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالت عشر برصيد ٢٣ نقطة، جمعها من ٢٣ جولة، حيث حقق الفوز في ٦ مواجهات، بينما حسم التعادل ٥ مباريات وتلقي ١٢ هزيمة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد :

تقام مباراة الاتحاد والاهلي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

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الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنو الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد :

تذاع مباراة الأهلي و الاتحاد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق جعفر الصليح.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الاهلى السعودي علي الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف احرزهم كلا من عبدالفتاح عسيري و عمر السومة الاهلى، زياد الصحفى لاتحاد جدة.