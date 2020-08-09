مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد أربع مواجهات في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث يلتقي الاتفاق بفريق الفيحاء فى تمام الساعة ٦:٠ بتوقيت مصر، الساعة ٧:٠٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة ٨:٠٠ بتوقيت أبو ظبي على استاد الامير فيصل بن فهد.
يتبعها مباراة ضمك و الفيصلي على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية والتى من المقرر لهافي تمام الساعة ٦:١٥ بتوقيت مصر، الساعة ٧:١٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة ٨:١٥ بتوقيت أبو ظبي.
يواجه فريق الرائد نظيره فريق الوحدة علي ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية وذلك في تمام الساعة ٦:٣٠ بتوقيت مصر، الساعة ٧:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨:٣٠ بتوقيت أبو ظبي.
بينما يحل فريق اهلي جدةضيفا ثقيلا على نظيره فريق إتحاد جدة والمقرر لها فى تمام الساعة ٨:٠٠ بتوقيت مصر ، ٩:٠٠ بتوقيت المملكة العربية، ١٠:٠٠ بتوقيت أبو ظبي على ملعب الجوهرة المشعة .
يتصدر ناي الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ٩ نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٤٥ نقطة.
و يأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٠ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٣٧ نقطة، ويأتي في المركز الخامس نادي الفيصلي برصيد ٣٨ نقطة.
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