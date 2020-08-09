٤٠ ألف دولار تكلفة حكام قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن تكلفة استقدام طاقم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك يوم ٢٢ أغسطس الجاري بالدوري تبلغ ٤٠ ألف دولار.
قال المصدر إن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود فردين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفةتشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام.
وأفاد بأن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة، حيث خاطب مسئولو لجنة الحكام عددًا من اتحادات أوروبا لاستقدامه خلال الأيام المقبلة.
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