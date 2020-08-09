تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي اليوم الأحد في الدوري

يستعد عشاق ومحبي النادي الأهلي لمتابعة مواجهة الأحمر أمام نظيره إنبي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، حيث عادت الحياة مجددًا لبطولة الدوري الممتاز، بعد توقف دام أكثر من 4 شهور كاملة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويقام اللقاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي :

يكون موعد مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي :

ستكون مباراة الأهلي وإنبي، اليوم

الأحد، في الدوري المصري الممتاز، منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1 hd.

يبدو أن الأهلي قد حسم لقب الدوري بالنظر إلى الفارق الكبير بينه وبين أقرب المنافسين، فالأهلي في الصدارة برصيد 49 نقطة بينما يأتي المقاولون العرب ثانيًا برصيد 33 نقطة فقط، بينما إنبي لا يعيش أفضل مواسمه ولكن يمكن تصنيفه أنه أحد فرق المنطقة الدافئة حاليًا، فهو يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق يزيد عن 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

ويسعى الأهلي إلى استغلال ما تبقى من منافسات الدوري

من أجل الاستعداد بصورة مثالية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي بالوداد المغربي في نهايات سبتمبر المقبل، وحقق الأحمر 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري قبل التعادل أمام سموحة، ولم تتلق كتيبة رينيه فايلر أي هزيمة حتى الآن على الصعيد المحلي.

يغيب عن الأهلي حمدي فتحي إلى حين التأكد من تعافيه من فيروس كورونا، وكذلك محمود كهربا بسبب الإيقاف ورمضان صبحي لحين الاتفاق مع ناديه هيديرسفيلد تاون على تمديد الإعارة.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني محمود متولي أيمن أشرف علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج عمرو السولية محمد مجدي أفشة وليد سليمان جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن

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