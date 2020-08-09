تعرّف على تاريخ مواجهات أسوان والمقاصة

يلتقي، اليوم الأحد، فريق مصر المقاصة وفريق أسوان، فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ستاد المقاولين العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز الذى عاد يوم الخميس الماضى بعد فترة توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

إذ يُعد لقاء اليوم هو السادس في تاريخ مواجهات الفريقين بأحد ديربيات الصعيد، كما حقق الفريق الفيومي العلامة

الكاملة؛ إذ فاز ذهابًا وإيابًا في موسم 2015/ 2016، 3/2 في أسوان، و3/1 في الفيوم.

وفي الموسم التالي، فاز 3/1 في أسوان، وبهدفين دون رد بالفيوم، وفى الدور الأول لدوري هذا الموسم فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يزال نانا بوكو هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

وفي آخر لقاءات المقاصة بمسابقة الدوري تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضى قبل التوقف، فيما فاز أبناء الجنوب على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في آخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 26 هدفًا، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7، وسجل لاعبيه 19 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.