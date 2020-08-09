رياضة | "عقاب الألقاب" اصدار رياضي جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "عقاب الألقاب" اصدار رياضي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت المكتبة الرياضية مولوداً جديداً "عقاب الألقاب" لمؤلفه المؤرخ و الكاتب الرياضي جمال عبد الحميد الصحفي بمجلة الصقر سابقاً.

الكتاب يعد إضافة قوية للمكتبة الرياضية التى تشهد ندرة في مثل هذه الموضوعات المميزة.

الكاتب بذل جهداً كبيراً في البحث عن المعلومات للتأكد من صحتها ولم يعتمد على مصدر واحد فقط.

الكتاب يتحدث عن موضوع شيق وجذاب وهو الألقاب الخاصة بالأندية واللاعبين التى شهدت رواجا كبيراً في فترة الستينات وتحديداً في صحيفة الأهرام والتى ابتكرها الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي لزيادة الاهتمام بالرياضة و استخدمها بعده العديد من النقاد الرياضيين.

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الكتاب يفسر ويشرح معاني بعض الألقاب التى أطلقها النقاد الرياضيين على الأندية واللاعبين من خلال 8 فصول.

كما يضم الكتاب شرحا مفصلاً لألقاب نال أصحابها العقاب، كما يتضمن حكاية اللاعب الذى اثار اهتمام الداعية الكبير عبد الحميد كشك.

الكتاب يحكى عن فأر السبتية و الصرصار و حكاية الجملة الشهيرة " أم اللالي " التى عانى منها احد اللاعبين و الشيخ الذي شعر بالخجل لأنه همزة الوصل بين السكران والكأس.

كما تناول الكاتب أسماء نجوم حملت ألقاب طيور وحشرات وحيوانات ، و أحجار كريمة وأطعمة وبهارات ومأكولات بحرية وفواكه ومشروبات، و كما خصص فصلا لألقاب وأسماء نجوم الكرة السودانية.