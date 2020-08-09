رياضة | برشلونة يعاقب نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعاقب نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير إعلامية اليوم مفاجأة عن منع مسئولي نادي برشلونة نجم الفريق المنتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، أرثر ميلو من الدخول لمشاهدة مباراة البارسا أمام نابولي أمس السبت.

ووفقا للصحفي الرياضي الموثوق، نيكولو شيرا، فإن مسؤولي برشلونة، لم يسمحوا لآرثر بالدخول للملعب، وطلبوا منه العودة إلى منزله، وذلك لعدم حصوله على نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وتوترت العلاقة بين آرثر وإدارة برشلونة، بعد رفض اللاعب البرازيلي في وقت سابق، العودة والانضمام لتدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة، أعلن في الـ29 من يونيو الماضي، رحيل آرثر إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات، ولكن مع ضرورة استمراره مع الفريق الكتالوني حتى نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.