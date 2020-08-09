رياضة | موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة من المشاركة ضد بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي تسبب في ذعر الجميع داخل برشلونة عندما سقط عقب كرة مشتركة مع كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، خلال مباراة الفريقين، مساء السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي تلقى العلاج لبعض الوقت في الملعب، قبل أن يكمل المباراة.

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ووفقًا لمصادر في برشلونة، فإن ميسي، لم يتعرض لإصابة خطيرة لحسن حظه بعدما تلقى ضربة في قدمه اليسرى.

وأوضحت أن ميسي لن يخضع لفحوصات طبية في قدمه المصابة، وسيقتصر الأمر على وضع الثلج وتطبيق نظام الرعاية المعتاد لتقليل التورم.

وأكدت الصحيفة أنه لا توجد أي شكوك بشأن مشاركة ميسي أمام بايرن ميونيخ الجمعة المقبل.