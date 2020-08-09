رياضة | مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دافيد ألابا نجم بايرن ميونيخ الألماني التحدي في وجه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال المواجهة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ألابا: "المباراة مع برشلونة ستكون أمام فريق جيد للغاية ويملك مواهب فردية من أعلى طراز.. سنعمل للتغلب على تلك المواهب ولا نخشى أحد، سنلعب بثقة ولا يوجد شيء للاختباء منه، نحترمهم ولكن نعرف قوتنا".

Advertisements

وأضاف: "لا يجب التركيز على ميسي كثيراً حتى لا ننسى بقية اللاعبين المميزين.. تفكيري على أمور أخرى الآن، لا أشغل نفسي بمستقبل الآن، الاهتمام فقط بموضوع المباراة".