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رياضة | مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دافيد ألابا نجم بايرن ميونيخ الألماني التحدي في وجه ليونيل ميسي نجم الإسباني خلال المواجهة المرتقبة في ربع نهائي .

 

وقال ألابا: "المباراة مع برشلونة ستكون أمام فريق جيد للغاية ويملك مواهب فردية من أعلى طراز.. سنعمل للتغلب على تلك المواهب ولا نخشى أحد، سنلعب بثقة ولا يوجد شيء للاختباء منه، نحترمهم ولكن نعرف قوتنا".

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وأضاف: "لا يجب التركيز على ميسي كثيراً حتى لا ننسى بقية اللاعبين المميزين.. تفكيري على أمور أخرى الآن، لا أشغل نفسي بمستقبل الآن، الاهتمام فقط بموضوع المباراة".

 

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