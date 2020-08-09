رياضة | جاتوزو يوجه نصيحة لبيرلو بعد قيادة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جاتوزو يوجه نصيحة لبيرلو بعد قيادة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي الإيطالي نصائحه إلى زميله السابق في الملاعب أندريا بيرلو، بعد توليه مهمة مدرب الفريق الأول ليوفنتوس خلفًا للمُقال من منصبه ماوريسيو ساري.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلتها شبكة بي إن سبورت :"بيرلو محظوظ لأنه بدأ مسيرته من يوفنتوس، لكن هذه المهنة لا يكفي فيها مسيرة اللعب الرائعة".

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وأضاف المدرب السابق لميلان :"عليك أن تدرس وتعمل بجد، وعليك عدم النوم كثيراً.. فهناك اختلاف كبير بين اللعب والتدريب".

وأكمل جاتوزو :"إنها مهنة مختلفة كلياً، لا يمكن تعلمها من الكتب فقط، تحتاج للدخول والعمل الجاد، إنّه عالم مختلف".

وخاض جاتوسو عدة تجارب تدريبية منذ إعلان اعتزاله، حيث تولى تدريب ميلان في الفترة بين أعوام 2017 إلى 2019، ومن ثم نابولي هذا الموسم، فيما يبدأ بيرلو مسيرته من يوفنتوس الذي خسر 3 ألقاب هذا الموسم من بينهم توديع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.