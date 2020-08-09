رياضة | ليكرز يواصل السقوط ويتلقى الهزيمة الثالثة تواليا في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليكرز يواصل السقوط ويتلقى الهزيمة الثالثة تواليا في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مني لوس انجلس ليكرز بخسارة ثالثة تواليا بسقوطه امام انديانا بيسرز 111-116 ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وفرض تي جاي وارن نفسه نجما للمباراة بتسجيله 39 نقطة رافعا رصيده الى 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة منذ استئناف نشاط الدوري في فقاعة اورلاندو.

ولم تنفع النقاط الـ 31 والمتابعات الثماني والتمريرات الحاسمة السبع لنجم ليكرز ليبرون جيمس في ابعاد شبح الخسارة عن فريقه علما بانه لم يحظ بمساعدة من زملائه وتحديدا من انطوني ديفيس الذي اكتفى بتسجيل 8 نقاط فقط.

في المقابل، حقق فينيكس صنز فوزه الخامس تواليا منذ الاستئناف (افضل سلسلة له منذ عام 2014) بتغلبه على ميامي هيت 119-112 بفضل 35 نقطة لديفن بوكر في حين اضاف دياندري ايتون 18 نقطة و12 متابعة.

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وتغلب لوس انجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-117 في غياب نجمه لينارد كاوهي الذي قرر مدربه اراحته للادوار الاقصائية (بلاي اوف).

وفي غيابه تولى مهمة بول جورج تسجيل النقاط مع 21 نقطة في حين كان سي جاي مالكولوم افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 29 نقطة.

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناجتس الى الفوز على يوتا جاز 134-132 بعد وقتين اضافيين بتسجيله 30 نقطة و11 متابعة واضاف زميله جمال موراي 23 نقطة.

أما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دونوفان ميتشل مع 35 نقطة.