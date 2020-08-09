رياضة | الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التدخل من أجل حسم صفقة من العيار الثقيل، لصالح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقطع بيبو إجازته التي كان يقضيها في الساحل الشمالي، من أجل عقد جلسة مع رمضان صبحي نجم الفريق، وحسم موقفه من البقاء.

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وعقد محمود الخطيب جلسة مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي حتى نهاية الموسم لاقناعه بالبقاء في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجح رئيس النادي الأهلي، في الحصول على موافقة اللاعب لمدة موسم آخر، على أن يرحل في حال تلقيه أي عرض أوروبي مناسب.

وكان الأهلي رفع عرضه ليدرسفيلد لـ 3.5 مليون جنية استرليني، لضم رمضان صبحي، بشكل نهائي، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن.