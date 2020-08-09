رياضة | عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي خلفًا للمقال ماوريسيو ساري لإحداث ثورة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت إن بيرلو مقبل على ثورة في يوفنتوس حيث يرغب في بيع هيجواين وبيرنارديسكي وآرون رامسي ودوجلاس كوستا وماتويدي وسامي خضيرة ودي شيليو وروجاني وأليكس ساندرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرلو يريد التحكم تمامًا في غرفة خلع ملابس يوفنتوس بداية من كريستيانو رونالدو نجم الفريق الحالي بعد وداع دوري أبطال أوروبا.