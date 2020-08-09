رياضة | بويبلا وكروز ازول يشعلان صدارة الدوري المكسيكي ويزاحمان كلوب أمريكا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بويبلا وكروز ازول يشعلان صدارة الدوري المكسيكي ويزاحمان كلوب أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتسم فريقا بويبلا وكروز ازول صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم مع كلوب أمريكا بعد أن حقق كلاهما الفوز فجر الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وفاز بويبلا على مضيفه تشيفاس جوادالاخارا 1 /صفر كما فاز كروز ازول على ضيفه ليون 2 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه مونتيري مع سانتوس لاجونا 2 /2.

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ورفع بويبلا وكروز ازول رصيديهما إلى سبع نقاط ليقتسما الصدارة مع كلوب أمريكا.

وعلى ملعب جاليسكو، سجل سانتياجو اورمينو هدف الفوز لبويبلا في الدقيقة 63 بعد أن لعب تشيفاس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 لطرد الان توريس.

وعلى ملعب ازول، تقدم خوان إيسكوبار بهدف لكروز ازول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.