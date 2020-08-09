رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني سيناريوهات عديدة تحسباً لرحيل الفرنسي عن تدريب الفريق عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي مساء الجمعة الماضية والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع "دون دياريو" الإسباني إن شائعات مغادرة زيدان لريال مدريد عادت بقوة بعد مباراة السيتي والتي تعرض فيها المدرب الفرنسي لانتقادات قوية.

وأوضح الموقع الإسباني، أنه رغم التأكد من عدم صدق الأخبار التي ربطت زيدان بيوفنتوس إلا أن النادي الملك يمتلك عدة بدائل.

ويعد راؤول جونزاليس علي رأس قائمة فلورنتينو بيريز رئيس النادي لخلافة زيدان، ويمكن لراؤول أن يصبح زيدان الجديد ويظهر اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يبدو بمثابة المدرب المثالي الذي يتوافق مع فلسفة ريال مدريد.