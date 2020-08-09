رياضة | انطلاق الدوري البرازيلي بفوز إنترناسيونال وريسيفي وباراناينسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق الدوري البرازيلي بفوز إنترناسيونال وريسيفي وباراناينسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز إنترناسيونال على مضيفه كوريتيبا 1-0، من توقيع المهاجم البيرواني بابلو جيريرو، في انطلاقة الدوري البرازيلي، الذي بدأ دون جماهير، وتحت تدابير صحية صارمة بعد تأخر ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

بعد هذا الفوز أصبح إنترناسيونال في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط خلف سبورت ريسيفي الوصيف، الذي حصد العلامة الكاملة أيضاً بعد فوزه في نفس الجولة على ضيفه سيارا (3-2).

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وبنفس الرصيد مثل إنترناسيونال وسبورت، يتصدر أتلتيكو باراناينسي الترتيب بفارق الأهداف، بعد فوزه على ملعب فورتاليزا 2-1.

وجاءت ثنائية باراناينسي بتوقيع فيتينيو (ق22)، وليو سيتاديني (ق45).

أما سبورت ريسيفي، فيدين بالفوز لإلتون الذي سجل هدفين أولهما (ق20)، والثاني (ق34) من ركلة جزاء، وجوناثان ديفيد جوميز الذي اختتم ثلاثية فريقه (ق42) وأحرز هدف الخصم كليبر (ق36)، وفيتور خاكاري (ق57).