رياضة | كارتيرون يعد ثنائي الزمالك بالمشاركة ضد الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعد ثنائي الزمالك بالمشاركة ضد الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثنائي الفريق، بمنحهما الفرصة للمشاركة في لقاء الإتحاد السكندري المقبل.

ويواجه الزمالك فريق الإتحاد يوم الاثنين المقبل 10 أغسطس، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والمقررة بملعب الجيش ببرج العرب.

وأكدت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن كارتيرون ينوي منح الفرصة للثنائي كريم بامبو ومحمد عنتر، للمشاركة في جزء من المباراة.

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وأوضحت المصادر، أن كارتيرون يريد الاطلاع على مستوى اللاعبين، من أجل تحديد الموقف النهائي لهما، بالاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق.

كما يريد كارتيرون الإطمئنان على مستوى جميع بدلاء الفريق قبل إصدار الحكم النهائي نحوهم، خلال سوق الانتقالات.

وكان الزمالك قد انتصر بصعوبة على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله المدافع محمود علاء، في أولى مواجهات الفريق، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.