رياضة | فايلر يطلب صفقة جديدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب صفقة جديدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بانتداب صفقات من العيار الثقيل، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.

وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر من إدراة القلعة الحمراء، التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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وكان المدرب السويسري قد طلب التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا لاعب تي بي مازيمبي، إلا أن الأخير فضل الاحتراف في أوروبا على الذهاب إلى قلعة الشياطين الحمر.

من جانبه رفض فايلر، فكرة عودة المهاجم المغربي وليد أزارو بعد انتهاء فترة إعارته إلى فريق الاتفاق السعودي، لأسباب فنية.

وفي سياق متصل يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره إنبي، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، في أولى مواجهات الأحمر بعد عودة الدوري المصري من فترة توقف دامت خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.