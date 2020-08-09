رياضة | الزمالك يرفض كريم العراقي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض كريم العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع جهاز كرة القدم في الزمالك عن فكرة التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وهناك اتجاها داخل جدران القلعة البيضاء للاكتفاء بالتعاقد مع حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر من صفوف الصفاقسي التونسي وصرف النظر عن التعاقد مع نجم المصري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس إدارة الزمالك لتجديد عقد نجم وقائد الفريق حازم إمام بالإضافة إلى رفض رحيل أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للفارس الأبيض.