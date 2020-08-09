الامارات | وفاة شيخ المدربين في سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ المدربين في سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى اتحاد كرة السلة في سورية، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شيخ المدربين السوريين، وصاحب خبرة 50 عاماً في تدريب كرة السلة، راتب الشيخ نجيب، بعد أن وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 70 عاماً.

ويعد شيخ نجيب أحد أبرز المدربين السوريين على المستويين العربي والآسيوي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية، منذ توليه تدريب الوحدة الدمشقي عام 1967 حين عين مدرباً لفئتي الأشبال والناشئين، قبل أن يواصل مسيرته نحو الاحتراف خارجاً، خصوصاً في الدوري الإماراتي، بتدريبه فرق الإمارات والجزيرة والنصر، وكان أخرها الوصل عام 2015.

كما ضمت مسيرته، تدريب المنتخبات السورية، إذ درب منتخب الرجال والشباب، ووصل مع منتخب شباب سورية إلى كأس العالم في كندا عام 1991.

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