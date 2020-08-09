شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب في ريال مدريد يمهد لرحيل «هازارد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عدد كبير من نجوم ريـال مدريد، البلجيكي إدين هازارد، لعدم ظهوره بشكل جيد أمام مانشستر سيتي، ولم يقدم أي جديد منذ انتقاله إلى صفوف الميرنجي.
ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يشعر لاعبو الملكي بخيبة أمل تجاهه، لأنه لم يبرز نفسه ويقدم الأفضل في اللحظات الحاسمة مع الملكى في مباراة مثل موقعة مانشستر سيتى.
وكان فريق ريـال مدريد خسر 2-4 أمام مانشستر سيتى في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.
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