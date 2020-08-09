شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. شريف إكرامي مستمر في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن شريف إكرامي اقترب من التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء، يستمر بموجبه ضمن صفوف الفريق لموسم آخر.
وقال المصدر إن «إكرامي»، الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وأعلن في وقت سابق رحيله عن القلعة الحمراء، يقترب من البقاء مع الأهلي.
وكانت أنباء قد أكدت توقيع شريف إكرامي لنادي بيراميدز بعد أيام من إعلان رحيله عن الأهلي، كما أكد عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني لبيراميدز، حصول النادي على توقيعه.
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