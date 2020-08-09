شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر المقاصة وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق مصر المقاصة لمواجهة نظيره أسوان، في الخامسة مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز.

تُعد مباراة اليوم هي السادسة في تاريخ مواجهات الفريقين بأحد ديربيات الصعيد، كما حقق الفريق الفيومي العلامة الكاملة، حيث فاز ذهابًا وإيابًا في موسم 2015/2016، 3/2 في أسوان، و3/1 في الفيوم.

وفي الموسم التالي، فاز 3/1 في أسوان، وبهدفين دون رد بالفيوم، وفى الدور الأول لدوري هذا الموسم فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يزال نانا بوكو هو الهداف التاريخي للمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

وتعادل المقاصة في آخر لقاءاته بمسابقة الدوري إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضي، قبل التوقف، فيما فاز أبناء الجنوب على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.