شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو ريـال مدريد يدعمون زين الدين زيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعبو ريـال مدريد الإسباني دعمهم الكامل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد خروج الملكي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وكان فريق ريـال مدريد خسر 2-4 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ماركا» إن لاعبي ريـال مدريد شعروا بالحزن بعد الإقصاء على يد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وانتقدوا أنفسهم بعد أدائهم السيئ في المباراة، حيث يرى اللاعبون أنّهم لم يرتقوا إلى مستوى مرحلة الإقصائيات في تشامبيونزليج.

وأضافت الصحيفة أن نجوم ريـال مدريد يعلمون أن زيدان لم يكن في أفضل حالاته أمام السيتي، ويعتقدون أن المدرب الفرنسي كان لديه الإمكانية أن يقوم بردّة فعل قوية تقصى النادى الإنجليزي من البطولة لولا أخطاء فاران.