شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود متولى، على معلول، محمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدى قفشة، أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.

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