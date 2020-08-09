شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود متولى، على معلول، محمد هانى.
خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدى قفشة، أجايي، جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,314
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تعافي
51,672
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وفيات
4,992
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