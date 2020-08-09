شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة عن الأهلي في مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلى أمام إنبى 8 لاعبين مؤثرين وضعت الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر في مأزق كبير.

الأول رمضان صبحي، لانتهاء إعارته بعدما تلقى استدعاءً رسميًا من ناديه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، كما يغيب محمود كهربا، الذي عوقب بالإيقاف لمدة 10 مباريات، على خلفية أحداث موقعة السوبر في شهر فبراير الماضي، إضافة إلى حسين الشحات بعدما أجرى عملية جراحية «الفتاق»، وحسام عاشور بعد رفض النادي تجديد عقده.

يغيب أيضًا محمد محمود بسبب عدم جاهزية لاعب الوسط الفريق بدنيا، رغم تعافيه نهائيًا من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي العام الماضي، وأيضًا ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، على الأقل خلال مواجهة إنبي، فضلًا عن مدافعه رامي ربيعة بداعي الإيقاف.