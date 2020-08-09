شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تزيد أوجاع الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها هشام محمد، لاعب وسط الاتحاد السكندري، معاناته من تمزق في العضلة الضامة، بعد إصابته في تدريبات الفريق السكندري أمس.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غدًا في أولى مباريات الفريق عقب استئناف بطولة الدوري، والتي توقفت لفترة تصل إلى ٤ أشهر، والمقرر إقامتها بملعب الجيش ببرج العرب.

وزادت إصابة هشام محمد من أوجاع الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، لاسيما أن الفريق يغيب عنه ٨ لاعبين لأسباب مختلفة، ما بين الإصابات، مثل الثنائى عمر الميدانى وأيمن غباشي، وغياب نور السيد، وعدم وصول اللاعبين الأفارقة أنيس سالتو وإيمانويل أكوي وويلسون أكاكبو، إضافة إلى عدم خوض كل من رزاق سيسيه وأحمد رفعت اللقاء، لوجود بند بعقودهما ينص على عدم مشاركتهما أمام فريقهما السابق.

ومن المقرر أن يغيب هشام محمد عن صفوف الفريق لفترة تصل إلى ٣ أسابيع.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب أندية الدوري قبل لقاء الغد المرتقب.

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