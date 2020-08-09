شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء الليلة.. تفوق كاسح للأهلي على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلى نظيره إنبي، في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ15، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها مباريات الفريقين..

تقابل الأهلي مع إنبي في 33 مباراة بمسابقة الدوري العام، فاز الأهلي في 22 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين أقيمت مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الحالي بتاريخ يوم 5 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 60 مناسبة، وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي، فيما كان مروان محسن، مهاجم الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي، في آخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الماضي، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا.

ويُعد ثنائي الأهلي المعتزل محمد بركات ومحمد أبوتريكة الأكثر تسجيلًا في لقاءات الفريقين، ولكل منهما 7 أهداف.

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بينما التقى الأهلي مع إنبي بعيدًا عن بطولة الدوري الممتاز في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.