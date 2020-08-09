شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للأهلي قبل عودة منافساته في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات بطولة الدوري العام في نسخته الـ61، بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يعود الأهلي مساء الأحد لاستكمال رحلة الدفاع عن بطولته المفضلة، بطولة الدوري، للموسم الخامس على التوالي والمرة الـ42 في تاريخه، عندما يستضيف إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من بطولة الدوري.

ونستعرض في السطور التالية موقف الأهلي وأبرز أرقامه قبل عودته للمنافسة المحلية:

يتربع الأهلي على قمة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، جمعها على مدى 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة.

نجح الأهلي في تحقيق أكبر سلسلة فوز متتالٍ بالوصول إلى 16 فوزًا متتاليًا، بداية من الجولة الأولى وحتى الجولة الـ17، قبل أن يتعادل أمام سموحة بنتيجة 1-1 في إطار منافسات الجولة الـ 18.

سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها الأهلي في الموسم الجاري، التي بلغت 16 فوزًا متتاليًا هي ثاني أكبر سلسلة فوز يحققها فريق في موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز منذ انطلاق المسابقة موسم 48-1949، وتعود أكبر سلسلة فوز متتالٍ في تاريخ المسابقة إلى النادي الأهلي أيضًا، عندما تمكن من تحقيق 17 فوزًا متتاليًا في موسم 2004-2005.

يعد الأهلي هو الفريق الوحيد بين كل فرق الدوري الـ18 الذي لم يعرف طعم الخسارة هذا الموسم، بعدما حقق 16 فوزًا واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة.

خط هجوم النادي الأهلي هو الأقوى بين كل فرق البطولة، بعدما نجح لاعبوه في هز شباك المنافسين بـ46 هدفًا بواقع 2.7 هدف في المباراة الواحدة، كأعلى معدل تهديفي في الدوري، ويتربع وليد سليمان على قمة هدافي الفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

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يعتبر خط دفاع الفريق الأول للأهلي هو الأقوى، بعدما استقبلت شباكه 4 أهداف على مدى 17 مباراة، ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة.