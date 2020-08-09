شكرا لقرائتكم هل إغراءات الزمالك تنهى علاقة رمضان صبحي بالأهلي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحول رمضان صبح لاعب الاهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إلى حديث الصباح والمساء ليس في القلعة الحمراء فقط لكن في الشارع الكروي المصري كله بعدما شهدت مفاوضات الأهلي معه للبقاء في النادي عدة عراقيل بدأت بالخلاف المالي الواضح بين الاهلي وبين نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً إنتهاءً بتلقي رمضان إغراءات بالجملة من أندية خارجية ومصرية مروراً برغبة اللاعب العودة لأوروبا وإسدال الستار على مشواره بالدوري المصري.

الساعات الماضية كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في تلقي رمضان صبجي عرضاً مُغرياً للغاية من نادي الزمالك من أجل التعاقد معه مطلع الموسم المقبل وقدم مسئولو القلعة البيضاء عرضاً كبير للغاية لم يحصل عليه أي لاعب مصري من قبل من أجل إرتداء القميص الأبيض لتكون "صفقة القرن" الكُبرى بعدما فشلت صفقة ضم عبد الله السعيد للزمالك من الأهلي قبل موسمين تقريباً في اللحظات الأخيرة.

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المفاجأة أن رمضان صبحي لم يُمانع في اللعب للزمالك ورحّب بسبب العرض الذي سيحصل من خلاله اللاعب على 100 مليون جنيه منهم 50 مليون جنيه مقدم تعاقد وهو مبلغ كبير للغاية ، وكشف مصدر أن رمضان سبق ووافق على الأنتقال للزمالك وهو ما كشف عنه أحمد مرتضى منصور مؤخراً حيث قال: "كنا قريبين من ضم رمضان صبحى فى 2014 بعد مكالمة من لاعب من الزمالك من معسكر المنتخب ، وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "لاعب الزمالك قالنا إن رمضان صبحى عنده مشكلة فى العقد مع الأهلى وهو مرحب بالانتقال للزمالك ..تعالوا خلصوا الصفقة لأن علاء عبد الصادق جاى يمضى رمضان على عقد جديد، فأتصلت بأحمد سليمان وقولتله قالى أنا مظبط كل حاجة ولقيت رمضان بعدها موقع للأهلى".

مفاوضات الاهلي للأبقاء على رمضان صبحي مازالت تتأرجح بسبب الخلاف بين القلعة الحمراء ونادي هيدرسفيلد الأنجليزي حول المقابل المالي وأن كانت الايام الماضية شهدت مرونة من جانب النادي الأنجليزي في تخفيض مطالبه المالية لإتمام الصفقة لكن الأزمة حالياً تكمن في الإغراءات الكثيرة التى تعرض لها اللاعب مؤخراً من جانب أندية خارجية وداخلية أبرزها الزمالك وبيراميدز.