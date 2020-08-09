شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. وائل جمعة عن تصريحات "عم حارس": بطل الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وائل جمعة نجم دفاع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر بتصريحات "عم حارس"، عامل غرف خلع الملابس بالنادي الأهلي، وكتب الصخرة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "الدوري المصري راجع تاني وعمرنا مانفكر في المركز التاني.......عم حارس بطل الابطال"، ويستأنف النادي الأهلي مسيرته في الدفاع عن لقب الدوري العام، عندما يلتقي بنادي إنبي في الثامنة مساءً ضمن مجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وظهر عم حارس، مسئول غرفة الملابس في النادي الأهلي، في فيديو تحفيزي جديد لعودة المارد الأحمر للدوري المصري، بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، مقطع فيديو تحفيزي للاعبي الفريق، قبل عودة استئناف مباريات الدوري الممتاز، وكتبت الصفحة " عدنا للحفاظ على بطولتنا المفضلة وتحقيق اللقب الـ ٤٢، عدنا لنفوز".

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.