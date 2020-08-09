شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع "موليكا" لضمه من مازيمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الزمالك، عن أنه لم يتم الدخول فى أية مفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى، لضمه فى الموسم الجديد، حيث لم تحدث أية اتصالات من جانب إدارة الكرة بالنادى الأبيض مع اللاعب أو وكيله للحصول على جهوده، بعد الجدل المثار حول اللاعب منذ ظهوره فى الساعات الماضية بقميص الفريق الأبيض فى فيديو خلال تواجده خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية.

وكشفت العديد من التقارير المختلفة إلى اتخاذ نادى مازيمبى الكونغولى، خطوة جديدة فى طريق احتراف اللاعب فى أوروبا، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبة فى ضم موليكا من مازيمبى، ومنهم فريق ليل الفرنسى، وموسكرون البلجيكى، بعدما قدم مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى، من دورى أبطال إفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى، وشارك اللاعب فى 4 مباريات دولية مع الكونغو وسجل هدفًا وحيدًا.

وأثار قميص الزمالك، تساؤلات الجماهير البيضاء عن كيفية حصول اللاعب على قميص الفريق، حيث جاء ذلك فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقان على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، يوم 24 من شهر يناير الماضى، والذى انتهى بالتعادل السلبى، حيث توجه موليكا لمحمود علاء مدافع الزمالك عقب المباراة وقام بتبادل القمصان معه.

ويستعد الزمالك لمواصلة منافساته فى الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون الفريق الأبيض على موعد مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى التاسعة من مساء غد الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.