شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر عدم دخول لاعبى الزمالك فى معسكرات طويلة بعد لقاء الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عدم دخول معسكرات ممتدة لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة حينما سينتهى الفريق الأبيض من لقاء الاتحاد السكندرى، المقرر إقامته فى التاسعة من مساء غد الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ودخل الزمالك عدة معسكرات خلال الفترة الماضية كان آخرها منذ السبت الماضى، فى مدينة برج العرب، وسينتهى ذلك المعسكر عقب لقاء الاتحاد وسيعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، التى ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

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ومن المقرر، أن تكون معسكرات الزمالك بعد ذلك بحد أقصى قبل 48 ساعة من خوض أى لقاء بعد إعداد الفريق بأفضل صورة خلال الفترة الماضية، بمجموعة المعسكرات المختلفة التى أقيمت خلال فترة التوقف الكروى وشهدت خوض الأبيض 5 مباريات ودية استعدادا لعودة استكمال منافسات الدورى، كنت أولها ودية أمام سموحة وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.