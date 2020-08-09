شكرا لقرائتكم الاهلي وانبي .. شاهد.. صالح جمعة وكهربا يواصلان التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ثنائي النادي الأهلي، صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا، التدريبات البدنية داخل صالة الجيم بالقلعة الحمراء، في ظل غيابهما عن لقاء الأهلي وإنبي، والذي يجمع الفريقين في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت من جديد إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

واستبعد رينية فايلر محمود عبد المنعم كهربا من مباراة إنبي بسبب الإيقاف، فيما يأتي استبعاد صالح لوجهة نظر فنية، ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات داخل صالة الجيم برفقة صالح جمعة.

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ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.