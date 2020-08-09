يتجاوز 100 مليون جنيه.. الكشف عن عرض من أحد الأندية المصرية لضم رمضان صبحي

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كشف الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق، أحمد شوبير، عن تلقي رمضان صبحي صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى النادى الأهلي، عرضاً خلال الفترة الماضية من أحد الأندية المصرية تجاوز المائة مليون جنيه.
وقال شوبير، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الحكايه من النهاية إن نادى مصرى مش بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان، اللاعب رفض وقال فى مصر ياإما الأهلي ياإما بلاش.. بس خلاص".
وأضاف شوبير متحدثاً عن خالد الغندور نجم الزمالك السابق والذى تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، "مش من طبيعتي إنى أعلق على تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور فى محنة مرض حقيقية ويحتاج الدعاء من الجميع ده مش وقت أهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".
يشار إلى إعارة رمضان صبحي مع الأهلي قد انتهت في نهاية شهر يونيو الماضي، وتسعى إدارة القلعة الحمراء لضم اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، من ناديه الإنجليزي.
وبحسب وسائل إعلامية، فإن الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، بدءاً من الموسم المقبل.
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