شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يدعم خالد الغندور فى أزمته الصحية: "تقوم بألف سلامة يا نجم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، الإعلامي خالد الغندور بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله لأحد المستشفيات، ونشر عصام الحضرى على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة الغندور بعد تعافيه من الوعكة داخل المستشفى وتمنى له الشفاء قائلا: "شفاك الله وعفاك وتقوم بألف سلامة يا نجم مصر".



عصام الحضرى على تويتر

وكان خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق قد نشرصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجدة داخل أحد المستشفيات عقب تعرضة لوعكة صحية .

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خالد الغندور

وطالب خالد الغندور أصدقاءه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".

وعاد طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، للظهور في برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك مجددًا عقب إعلانه تولي تقديم الاستوديو التحليلي في القناة فقط، حيث قدم طارق يحيى الحلقة بدلاً من خالد الغندور الذى أعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.