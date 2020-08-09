شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع "موليكا" مهاجم مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك عن موقف القلعة البيضاء فى الدخول بمفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى، لضمه فى الموسم الجديد، بعد الجدل المثار حول اللاعب منذ ظهوره فى الساعات الماضية بقميص الفريق الأبيض فى فيديو خلال تواجده خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية.

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وكشفت العديد من التقارير المختلفة اتخاذ نادى مازيمبى الكونغولى خطوة جديدة فى طريق احتراف اللاعب فى أوروبا، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبة فى ضم موليكا من مازيمبى، ومنهم فريق ليل الفرنسى، وموسكرون البلجيكى، بعدما قدم مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى، من دورى أبطال أفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى، وشارك اللاعب فى 4 مباريات دولية مع الكونغو وسجل هدفًا وحيدًا.

وأثار قميص الزمالك تساؤلات الجماهير البيضاء عن كيفية حصول اللاعب على قميص الفريق، حيث جاء ذلك فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يوم 24 من شهر يناير الماضى، والذى انتهى بالتعادل السلبى، حيث توجه موليكا لمحمود علاء مدافع الزمالك عقب المباراة وقام بتبادل القمصان معه.

ويستعد الزمالك لمواصلة منافساته فى الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون الفريق الأبيض على موعد مع نظيره الاتحاد السكندرى فى التاسعة من مساء غد الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.