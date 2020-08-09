شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات الزمالك مع نجمة السلة اللبنانية عايدة باخوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت مفاوضات الزمالك مع اللاعبة اللبنانية الأمريكية عايدة باخوس، لتدعيم صفوف فريق سيدات كرة السلة بالقلعة البيضاء، بعدما وقعت اللاعبة مع أحد الأندية اللبنانية خلال الساعات الماضية. وجاء توقيع اللاعبة بعد تأخر مسئولى الزمالك فى المفاوضات، خاصة أن التفاوض كان يتم عن طريق وكيل أعمالها.

ودخل خلال الأيام الماضية مسئولو كرة السلة بنادى الزمالك في مفاوضات مع عايدة باخوس لاعبة فريق كرة السلة بنادى الرياضى اللبناني، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، نظرا لخبرتها الكبيرة حيث لعبت فى صفوف بيروت والرياضى بالإضافة إلى هومنتن، وذلك عن طريق وكيل أعمالها، إلا أن التأخر فى حسم المفاوضات أضاع الصفقة.

ومن المنتظر أن تحسم الساعات المقبلة وجهة اللاعبة سواء بالانضمام لفريقها الجديد ، أو استئناف التفاوض مع الزمالك في ظل الأحداث التي تشهدها لبنان .

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة السلة خطابًا الثلاثاء الماضى إلى الأندية المقرر لها استكمال النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة يؤكد فيه ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل استئناف النشاط، وأكد الخطاب المرسل إلى الأندية ضرورة موافاة الاتحاد بما يفيد عمل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المذكورة في كود وزارة الشباب والرياضة الصادر من اللجنة الطبية العليا.