شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يشارك فى تدريبات المقاولون استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب، لدعم صفوف فريقه أمام سموحة، فى اللقاء المرتقب إقامته الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابة الوجه التى كان سالم قد تعرض لها فى ودية المقاولون ودجلة فى البروفة الأخيرة لذئاب الجبل قبل المباريات الرسمية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث خضع لاعب ذئاب الجبل لخياطة 3 غرز منذ أيام، قبل أن ينتظم فى تدريبات فريقه.

ويخوض محمد سالم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع ذئاب الجبل بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق.

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ويخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.