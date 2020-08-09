شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم إنبى بثنائية الشحات ومروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء اليوم الأحد مجدداً فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويمتلك الأهلى فى جعبته رقما مميزا فهو الفريق الوحيد الذى لم يهزم بمسابقة الدورى قبل توقفها، وقاد فايلر الأهلى لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض المدرب السويسرى مع الأحمر 17 مباراة فى الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الثانى لدورى الموسم الماضى، حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة، وأضاف البديل مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

الأهلى هو صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 46 هدفا سجلها لاعبوه فى 17 مباراة ما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسى فى عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدورى، والمسجل باسمه أيضًا.

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ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد فى الدوري، بعد تسجيل الفريق 75 هدفا فى نسخة (2017-18) تحت قيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفى إلى 2.20 هدف فى المباراة الواحدة.

وكان الأهلى سجل خمسة أهداف فى مباراتين، الأولى أمام أسوان فى اللقاء الذى انتهى (5-1) أمام أسوان فى استاد أسوان بالأسبوع الثالث، والثانية أمام طنطا فى اللقاء الذى انتهى (5-0) فى الأسبوع الـ13 فى استاد القاهرة.

وفى المقابل يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، ويعتلى قائمة هدافى الفريق محمد شريف مهاجم الأهلى المعار للفريق البترولى برصيد 9 أهداف يحتل بها المركز الثانى فى قائمة الهدافين ويغيب عن لقاء الليلة تنفيذاً لبنود عقد الإعارة مع القلعة الحمراء والذى ينص على عدم مشاركته فى اللقاء.