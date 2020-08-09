شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يطمئن على ثنائى الطلائع بعد حادث السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على الاطمئنان على الثنائى حسام باولو ومحمود سامى، لاعبى الفريق، بعد تعرضهما لحادث سير على طريق الإسماعيلية أمس، السبت، عقب مشاركتهما فى ودية الإنتاج الحربى.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس، السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وكشف حسام باولو مهاجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالى تفاصيل تعرضه لحادث مروع على طريق الإسماعيلية منذ قليل، وقال باولو فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365:" اصطحبت زميلى محمود سامى لاعب الطلائع وثلاثة من أصدقائنا من خارج الوسط الكروى لحضور "حنة" زميلنا أحمد هانى فى الإسماعيلية، وأثناء طريقنا تعرضنا للاصطدام بالرصيف وانحرفت السيارة وتهشم الجزء الأمامى بالكامل ونجونا من الموت بأعجوبة".

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واطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدورى بمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدورى العام .

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا