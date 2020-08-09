شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يدعم "الغندور" فى أزمته الصحية: "محنة مرض مش وقت أهلى ولا زمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الإعلامى أحمد شوبير عن تضامنه مع زميله خالد الغندور بعد تعرضه لوعكة صحية وانتقال إلى أحد المستشفيات، وغرد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا، "مش من طبيعتى إنى أعلق علي تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور فى محنة مرض حقيقيه ويحتاج الدعاء من الجميع، ده مش وقت أهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".

احمد شوبير على تويتر وكان خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق قد نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجدة داخل أحد المستشفيات عقب تعرضة لوعكة صحية. وطالب خالد الغندور أصدقاءه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".

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