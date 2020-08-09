شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهلاوية يواجهون إنبى تحت شعار "فاضلك كارت وتغيب ماتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه خط ظهر النادى الأهلى خطورة كبيرة فى مباراة إنبى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت مجدداً إلى الحياة بعد توقف طويل بدأ فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وامتد لـ 147 يوماً، حيث بات اللاعبون الأربعة الموجودون فى خط ظهر الفريق الأحمر عرضة للإيقاف نظراً لحصول كل منهم على إنذارين قبل مباراة اليوم.

وأصبح "على معلول، وأيمن أشرف ومحمد هانى وأحمد فتحي" معرضون للغياب عن مباراة الأهلى المقبلة إذا تحصل على إنذار فى مباراة اليوم، نظراً لامتلاك كل منهم إنذارين سابقين قبل فترة التوقف، والتى من المقرر أن تجمع الأهلى بالإنتاج الحربى الجمعة المقبلة، صمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة المحلية.

بينما يمتلك كل من محمد الشناوي، محمود متولي، حمدى فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى إنذارا واحدا لكل لاعب قبل استئناف الإيجبشيان ليج.

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وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبى المباراة وهو فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

ويعانى الأهلى قبل مواجهة انبى من غيابات بالجملة فى صفوفه وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات بداعى الإصابة، بينما تعرض رامى ربيعة للإيقاف بعد طره فى مباراة سموحة الأخيرة، ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى فى الإمارات، بينما لا يحق لرمضان صبحى نجم هجوم الفريق الأحمر فى المشاركة بعد انتهاء اعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى منذ يوم 30 يونيو الماضي، فيما لم يوافق ناديه على مد الإعارة حتى هذه اللحظة.